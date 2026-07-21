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Президент Ильхам Алиев: Основную часть экспорта Азербайджана в Германию составляет сырая нефть

Политика Новость 21 июля 2026 16:58 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Основную часть экспорта Азербайджана в Германию составляет сырая нефть
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

БЕРЛИН /Trend/ - В прошлом году товарооборот с Германией составил приблизительно 1,5 млрд долларов. Основная часть нашего экспорта приходится на сырую нефть.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR. То есть здесь никаких проблем нет», – подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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