  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Экономические интересы Германии и Азербайджана пострадали от последствий крупных войн - Фридрих Мерц

Политика Новость 21 июля 2026 16:30 (UTC +04:00)
Экономические интересы Германии и Азербайджана пострадали от последствий крупных войн - Фридрих Мерц
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

БЕРЛИН /Trend/ - Политическая безопасность и экономические интересы Германии и Азербайджана в значительной степени пострадали от крупных войн.

Об этом, в частности, сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает специальный корреспондент Trend.

Он сказал, что, несмотря на то, что эти войны по отдельности отличаются друг от друга, мы выступаем за решение их путем переговоров.

«Здесь мы убедились, что только в этом случае, в итоге можно достичь прочного мира, безопасности и стабильности», - подчеркнул Канцлер.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости