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Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции коснулся связей с Европейским Союзом

Политика Новость 21 июля 2026 16:41 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции коснулся связей с Европейским Союзом
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БЕРЛИН /Trend/ - Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем коснулся связей Азербайджана с Европейским Союзом, сообщает специальный корреспондент Trend.

Глава государства, в частности, сказал: «В этом году мы стали свидетелями визитов в Азербайджан как президента Совета Европейского Союза господина Кошты, так и президента Европейской комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен. Эти визиты имеют очень большое политическое значение. Это еще больше укрепит связи между Европейским Союзом и Азербайджаном».

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