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Мир, безопасность и стабильность необходимы нам и на Южном Кавказе - Канцлер Германии

Политика Новость 21 июля 2026 16:27 (UTC +04:00)
Мир, безопасность и стабильность необходимы нам и на Южном Кавказе - Канцлер Германии
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

БЕРЛИН /Trend/ - Мир, безопасность и стабильность необходимы нам и на Южном Кавказе. Германия и Европейский Союз полностью заинтересованы в том, чтобы этот геополитически важный регион стабилизировался.

Об этом, в частности, сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает специальный корреспондент Trend.

Поздравив Президента Ильхама Алиева с парафированием мирного договора, Канцлер отметил: «Упомянутый договор был парафирован Азербайджаном и Арменией. Этот исторический договор дает новый шанс окончательно преодолеть затяжной конфликт».

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