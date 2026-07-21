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Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-германское сотрудничество по связности и транзитным возможностям также имеет очень большое значение

Политика Новость 21 июля 2026 16:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-германское сотрудничество по связности и транзитным возможностям также имеет очень большое значение
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

БЕРЛИН /Trend/ - Азербайджано-германское сотрудничество по вопросам связности и транзитных возможностей также имеет очень большое значение, потому что германские компании добились больших успехов в этом направлении.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает специальный корреспондент Trend.

Глава государства отметил, что Азербайджан совершенствует свою транспортную инфраструктуру и, будучи в некотором роде полноправным членом консультативного формата Центральной Азии с прошлого года, играет роль моста между Центральной Азией и Европой. Президент подчеркнул, что эта роль будет постепенно возрастать.

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