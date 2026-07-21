Азербайджано-германские партнерские отношения выходят на стратегический уровень

БАКУ /Trend/ - 21 июля в Берлине состоялась церемония подписания германо-азербайджанских документов. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германии Фридрих Мерц подписали Совместную декларацию о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия. В ходе мероприятия также была подписана Совместная декларация о создании и деятельности Азербайджано-германского Делового совета.

Trend представляет анализ политического, экономического и геополитического значения выхода отношений между Азербайджаном и Германией на стратегический уровень.

Одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана является развитие отношений на основе взаимного уважения, национальных интересов и равноправного сотрудничества. Многогранный внешнеполитический курс, реализуемый под руководством Президента Ильхама Алиева, в последние годы значительно укрепил позиции нашей страны как надежного партнера как на региональном, так и на глобальном уровне. Очередным важным итогом этой политики стала подписанная в рамках официального визита Президента Ильхама Алиева в Германию с Канцлером этой страны Фридрихом Мерцем «Совместная декларация о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия». Данный документ закладывает основу качественно нового этапа в азербайджано-германских отношениях. Декларация выводит сотрудничество между двумя странами за рамки отношений по отдельным направлениям, придавая ему единую стратегическую основу, и объединяет политический диалог, экономику, энергетику, безопасность, науку, технологии, образование и гуманитарное сотрудничество вокруг долгосрочной концепции развития.

Германия стала второй страной в Западной Европе после Италии, с которой Азербайджан подписал рамочный стратегический документ. Это демонстрирует последовательный характер углубления отношений Азербайджана с ведущими политическими и экономическими силами Европы.

Германия, являющаяся ведущим политическим и экономическим локомотивом Европейского Союза, имеет особое значение для Азербайджана. Именно поэтому формирование стратегической повестки с Берлином имеет важное политическое значение не только с точки зрения развития двусторонних отношений, но и для перспектив азербайджано-европейских связей. Не случайно в подписанной Совместной декларации отдельно подчеркивается стратегическое значение партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом. Четкая поддержка Германией этого подхода является выражением важной политической поддержки дальнейшего расширения сотрудничества Азербайджана с Европой. Кроме того, выражение в Декларации открытой поддержки обновленным Приоритетам партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом может быть расценено как вклад в новый этап азербайджано-европейских отношений. Такой подход создает дополнительные возможности для углубления политического диалога между сторонами, расширения экономического сотрудничества, развития взаимодействия в таких направлениях, как энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные связи, «зеленая» энергетика и цифровая трансформация.

Поддержка Германией расширения сотрудничества Азербайджана с Европой одновременно является показателем растущего авторитета нашей страны как надежного партнера для этого региона. В последние годы роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности, развитии транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также в продвижении региональной стабильности и сотрудничества высоко оценивается европейскими государствами. В этом контексте установление стратегических партнерских отношений с Германией можно рассматривать как важный шаг, служащий дальнейшему укреплению позиций Азербайджана в европейском политическом и экономическом пространстве и приданию нового содержания взаимовыгодному сотрудничеству с Европейским Союзом.

Одной из важнейших особенностей Совместной декларации является укрепление институциональных основ сотрудничества. Документ предусматривает продолжение политического диалога на высоком уровне, проведение консультаций между министрами и расширение деятельности Германо-азербайджанской рабочей группы высокого уровня. Эти механизмы обеспечат устойчивое и системное развитие отношений.

Энергетическая сфера остается одним из основных направлений стратегического партнерства. Однако новый документ не ограничивает это сотрудничество традиционным экспортом газа. «Зеленая» энергетика, низкоуглеродный водород, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и климатическая повестка определены в качестве новых приоритетов сотрудничества. Такой подход усиливает роль Азербайджана как важного партнера в стратегии энергетического перехода Германии и демонстрирует, что проводимая нашей страной политика в направлении перехода к «зеленой» экономике получает международную поддержку.

Экономическое сотрудничество также приобретает новое содержание. Помимо увеличения товарооборота, документ предусматривает поощрение взаимных инвестиций, расширение сотрудничества в области промышленной кооперации, логистики, транспортных связей и устойчивого экономического развития. Опыт Германии в сфере высоких технологий и инноваций согласуется с политикой экономической модернизации Азербайджана и открывает новые возможности.

В Совместной декларации впервые сотрудничество в сфере безопасности и обороны отражено в качестве отдельного стратегического направления. Сотрудничество в области оборонной промышленности, между военными учебными заведениями, обмен экспертами и студентами, разминирование, кибербезопасность и совместные действия против транснациональных угроз свидетельствуют о переходе отношений в более широкую плоскость безопасности. Поддержка Германией процесса нормализации азербайджано-армянских отношений и обеспечения устойчивого мира в регионе также имеет особое значение в этом контексте.

Важными направлениями документа также являются сферы науки, образования и инноваций. Расширение проектов в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, научных исследований, межуниверситетского сотрудничества и профессионального образования служит долгосрочному развитию человеческого капитала. Это показывает, что отношения рассчитаны не только на текущие интересы, но и на сотрудничество будущих поколений.

Азербайджано-германское стратегическое партнерство, по сути, является логическим продолжением успешной внешней политики, проводимой нашей страной в последние годы. Азербайджан уже развивает стратегические партнерские отношения с США и Китаем, сотрудничество с Европейским Союзом продолжается по восходящей линии, и в то же время подписаны документы о стратегическом партнерстве с десятью странами Европейского Союза. Подписание столь важного документа с Германией вслед за стратегическим партнерством с Италией демонстрирует, что Азербайджан вывел свои отношения с двумя ведущими промышленными и экономическими государствами Европы на стратегический уровень. Эти факты еще раз подтверждают, что реализуемая Президентом Ильхамом Алиевым многополярная и сбалансированная внешняя политика служит укреплению международных позиций Азербайджана, формированию новых политических и экономических партнерств, повышению авторитета нашей страны как надежного партнера в сферах глобальной энергетической безопасности, транспорта, экономического сотрудничества и региональной стабильности.

Совместная декларация о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства — это не просто документ, отражающий развитие отношений между Азербайджаном и Германией. Она знаменует собой новый этап политики Азербайджана, направленной на долгосрочное сотрудничество с ведущими государствами Европы, основанное на взаимном доверии, и еще больше укрепляет статус нашей страны как надежного, предсказуемого и ответственного партнера в политическом, экономическом и энергетическом пространстве Европы. В то же время этот стратегический документ вновь демонстрирует широкий масштаб успешной внешней политики, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым на глобальном уровне, и растущий авторитет Азербайджана в системе международных отношений.