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Азербайджан и Германия укрепят сотрудничество в сферах культуры и образования

Политика Новость 21 июля 2026 18:42 (UTC +04:00)
Азербайджан и Германия укрепят сотрудничество в сферах культуры и образования
Фото: Artificial Intelligence (AI)
Эльхан Нуриев
Эльхан Нуриев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Германия укрепят сотрудничество в сферах культуры, образования и контактов между людьми.

Об этом говорится в Совместной декларации о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, подписанной 21 июля в Берлине.

Отмечается, что стороны будут поддерживать программы культурного обмена, а также инициативы, поощряющие межкультурный и межрелигиозный диалог.

В документе также предусматривается развитие возможностей сотрудничества в сфере инновационного и цифрового образования, профессионально-технического образования, совместных исследовательских проектов и академических обменов.

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