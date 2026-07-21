Азербайджано-германский бизнес-совет будет выполнять роль платформы для новых возможностей сотрудничества

В ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию была подписана «Совместная декларация о создании и деятельности Азербайджано-германского бизнес-совета». Этот документ формирует переход экономических отношений между двумя странами на новый институциональный этап – механизм системного, устойчивого и нацеленного на результат диалога между государственными структурами и частным сектором. Бизнес-совет будет выполнять роль платформы для расширения прямых связей между деловыми кругами двух стран и определения новых возможностей сотрудничества.

Создание Совета является показателем растущего интереса Германии к экономическому потенциалу, инвестиционным возможностям и роли Азербайджана в качестве связующего звена в регионе. Основными целями Бизнес-совета являются поощрение устойчивых, инновационных и ориентированных на будущее экономических связей, поддержка определения, развития и при необходимости реализации совместных инициатив и инвестиционных возможностей, обеспечение обмена экспертизой и знаниями и опытом по отдельным секторам, включая рабочие форматы, а также подготовка рекомендаций с целью улучшения бизнес- и инвестиционной среды в обеих странах.

Азербайджано-германское стратегическое экономическое партнерство

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Германией за последние годы поднялось на качественно новый этап. В нашей стране осуществляют деятельность более 210 предприятий с германскими инвестициями в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли и услуг. До настоящего времени общий объем прямых инвестиций, направленных из Германии в Азербайджан, составил 937,5 млн долларов США. На долю нефтегазового сектора из этих средств приходится 53,4 млн долларов, а ненефтегазового - 884,1 млн долларов. За этот же период объем прямых инвестиций, направленных из Азербайджана в Германию, составил 667,5 млн долларов США.

В январе-июне нынешнего года товарооборот между Азербайджаном и Германией составил примерно 573 млн долларов США. За полгода из Азербайджана в Германию экспортировано продукции на 234,77 млн долларов, а из Германии в нашу страну импортировано продукции на 338,11 млн долларов. В прошлом году объем торгового обмена между двумя странами составил более 1 млрд 376 млн долларов.

Перспективы сотрудничества между компаниями Азербайджана и Германии высоки. Инвестиционная среда, региональные связи и транспортно-логистический потенциал Азербайджана открывают новые возможности для сотрудничества между сторонами в сфере зеленой энергии, промышленности и трансфера технологий. Подписание Совместной декларации о создании Азербайджано-германского бизнес-совета в рамках официального визита Президента Ильхама Алиева в Германию также является одним из важнейших результатов этого процесса. Новый институт, наряду об укреплением сотрудничества между деловыми кругами двух стран, также послужит развитию экономических отношений на более системной и институциональной основе.

Создание Азербайджано-германского бизнес-совета имеет особое значение для определения институциональных рамок экономического диалога между двумя странами. Новая платформа обеспечит регулярные встречи представителей бизнеса, обсуждение совместных проектов, подготовку инвестиционных инициатив и оперативное решение вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели. Таким образом, экономическое сотрудничество выйдет за рамки случайных бизнес-связей и превратится в устойчивый и долгосрочный механизм.

Создание Бизнес-совета является показателем растущего интереса Германии к экономическому потенциалу Азербайджана

За последние годы Азербайджан превратился в один из важных транспортно-логистических центров региона. Развитие Среднего коридора, роль страны в международных транспортных маршрутах «Восток-Запад» и «Север-Юг», а также ее вклад в обеспечение энергетической безопасности в Каспийском бассейне вызвали еще больший интерес европейских государств.

Наряду с этим, реформы, проводимые в области диверсификации экономики Азербайджана, создание промышленных парков, свободные экономические зоны, развитие цифровой экономики и проекты «зеленой энергии» создают новые возможности сотрудничества для компаний Германии - страны высоких технологий.

Германия является одной из стран с крупнейшей экономикой и передовыми промышленными технологиями в Европе. Богатый опыт Германии в сфере машиностроения, автомобильной промышленности, химии, альтернативной энергетики, цифровых технологий и профессионального образования совпадает с приоритетами экономического развития Азербайджана.

Ожидается, что в результате деятельности Бизнес-совета возрастет инвестиционная активность германских компаний в Азербайджане в таких направлениях, как промышленность, сельское хозяйство, логистика, транспорт, возобновляемая энергетика, водное хозяйство и цифровая трансформация. В то же время азербайджанские компании также смогут расширить возможности выхода на рынок Германии. Одним из главных преимуществ Совета является создание эффективного механизма координации между государственными структурами и деловыми кругами. Посредством этой платформы предприниматели получат возможность напрямую обсуждать вопросы, касающиеся правовой, административной и инвестиционной среды, с которыми они сталкиваются.

Кроме того, посредством экспертных групп и рабочих форматов будет осуществляться обмен знаниями и опытом по секторам, разрабатываться рекомендации по совершенствованию экономической политики. А это, в свою очередь, внесет вклад в дальнейшее улучшение бизнес-среды и укрепление доверия инвесторов.

Масштабные проекты, реализуемые Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики, открывают особые перспективы для сотрудничества с Германией. Объявление Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов зоной зеленой энергии, расширение проектов ветровой и солнечной энергии создают важные возможности для применения немецкий технологий. В то же время формируется благоприятная почва для реализации совместных проектов в сферах цифровой экономики, Индустрии 4.0, энергоэффективности, умных городов и инновационных технологий производства.

Позиция Азербайджана как стратегического транзитного узла создает преимущества для бизнеса Германии

Позиция Азербайджана как стратегического транзитного узла между Европой и Центральной Азией создает дополнительные преимущества и для бизнеса Германии. Немецкие компании могут расширить возможности выхода через Азербайджан на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии и другие региональные рынки. А это может превратить сотрудничество в важную платформу развития не только двустороннего, но и регионального экономического сотрудничества.

Создание Азербайджано-германского бизнес-совета можно расценивать как начало нового этапа в развитии экономических отношений между двумя странами. Совет сыграет важную роль в деле поощрения устойчивых, инновационных и ориентированных на будущее экономических связей, формирования новых инвестиционных проектов, расширения обмена технологиями и знаниями, совершенствования бизнес-среды.

Эта инициатива расценивается как показатель оценки, даваемой Германией растущему экономическому и геостратегическому значению Азербайджана, так и как важный шаг, демонстрирующий еще большее укрепление позиций Азербайджана на платформах международного экономического сотрудничества. В среднесрочной и долгосрочной перспективе деятельность Бизнес-совета внесет значительный вклад в увеличение объема взаимных инвестиций, развитие ненефтяного сектора и еще большее углубление стратегического экономического партнерства между двумя странами.

Продукция Азербайджана демонстрируется на различных выставках в Германии

Продукция Азербайджана в марте этого года была продемонстрирована на 30-й Международной выставке вин и алкогольных напитков в Дюссельдорфе на едином национальном стенде Made in Azerbaijan. В следующем году с 9 по 13 октября наши компании представят свою продукцию на едином национальном стенде на международной выставке Anuga 2027 в городе Кёльн.

Кроме того, Азербайджан до сих пор 14 раз был представлен на традиционной выставке «Международная зеленая неделя» (International Green Week), считающейся крупнейшей выставкой Европы, на этих выставках наша местная продукция демонстрировалась на едином национальном стенде Made in Azerbaijan.

Также в мае прошлого года Восточным комитетом германской экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций – AZPROMO и Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой была подписана «Дорожная карта по расширению торгово-экономических и инвестиционных связей между компаниями Азербайджана и Германии». Исполнение документа вносит вклад в укрепление двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, поощрение совместных проектов и инициатив.

Взаимовыгодное сотрудничество между SOCAR и компаниями Германии

Успешно продолжается долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество между SOCAR и энергетическими компаниями Германии, в частности с компанией Uniper. Совместно реализуемые проекты имеют важное значение в плане европейской энергетической безопасности. Между SOCAR и германской компанией Uniper существует Программа сотрудничества, охватывающая 2025-2026 годы. Имеются перспективы для еще большего расширения сотрудничества между компаниями по различным направлениям.

Кроме того, существует долгосрочное, эффективное сотрудничество между SOCAR и транснациональной компанией по производству программного обеспечения SAP SE, расположенной в городе Вальдорф германской земли Баден-Вюртемберг и являющейся крупнейшим в мире продавцом корпоративного программного обеспечения; за прошедшие годы взаимные связи успешно развивались. В 2008 году в SOCAR впервые началось применение системы SAP ERP, являющейся ведущим программным обеспечением в области управления бизнес-ресурсами, и параллельно – Международных стандартов финансовой отчетности. SOCAR применяет SAP в своих операциях уже на протяжении 18 лет. Между двумя компаниями имеются существующие и перспективные возможности сотрудничества в сферах человеческого капитала, инноваций и цифровизации.