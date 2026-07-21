Дом YUDASHKIN представит главный показ на Azerbaijan Fashion Week

БАКУ /Trend Life/ – 22 июля Дом YUDASHKIN закрывает Азербайджанскую Неделю моды (Azerbaijan Fashion Week) показом новой коллекции деми-кутюр. Она воплощает в себе эстетику середины XX века, культуру светских выходов и декоративное искусство разных эпох. Эти впечатления складываются в образ женщины — интеллектуальной, независимой и безупречно элегантной, говорится в сообщении организаторов.

Участие Дома YUDASHKIN в Azerbaijan Fashion Week — не только показ коллекции, но и выход на новый рынок, знакомство с новыми клиентами и долгожданная встреча с теми, кто ждал прихода Дома в Азербайджан.

«Azerbaijan Fashion Week — это пространство, где можно увидеть, как рождаются новые имена, и одновременно встретиться с теми, чья история уже стала частью большой моды. Для нас особенно важно быть здесь именно в таком контексте: рядом с новыми талантами, в живом профессиональном диалоге, в движении времени. Дом YUDASHKIN внимательно смотрит на современный мир, меняется вместе с ним, сохраняя собственный ДНК», — говорит Галина Юдашкина, креативный директор Дома.

Событие состоится на площадке Sea Breeze – кластере, который отражает современный ритм жизни и в котором сосуществуют мода, технологии, недвижимость и культура.

«Дом YUDASHKIN рассматривает моду шире привычных индустриальных рамок. Для нас она часть художественного и культурного поля, которое существует на пересечении искусства, туризма, девелопмента и нового опыта. Именно поэтому участие в таких проектах становится для бренда естественным продолжением собственной философии и важной частью международного развития», — отмечает управляющий партнёр Пётр Максаков.

Дом YUDASHKIN также представит изделия от-кутюр и линии готовой одежды, а также познакомит посетителей с косметической линией.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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