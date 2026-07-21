Визит Президента Ильхама Алиева в Германию закрепил новый уровень азербайджано-германского партнерства

БАКУ /Trend/ - Берлин стал площадкой, где Азербайджан и Германия подтвердили готовность вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию стал одним из наиболее значимых событий в двусторонней повестке последних лет. Итоги переговоров с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем показали, что сотрудничество двух стран постепенно выходит за рамки традиционной энергетической повестки и приобретает стратегический характер.

Особое значение имеет тот факт, что диалог с Франком-Вальтером Штайнмайером традиционно развивается в конструктивном ключе. Президент Германии неоднократно посещал Азербайджан еще в период работы министром иностранных дел, хорошо знаком с региональной спецификой и остается одним из наиболее влиятельных европейских политиков, участвующих в формировании внешнеполитической повестки Германии.

Во время встречи в Берлине Штайнмайер охарактеризовал Азербайджан и Германию как "остров стабильности" на фоне событий, происходящих в мире и регионе. Такой подход отражает не только высокий уровень политического доверия, но и стремление двух стран расширять сотрудничество в условиях сохраняющейся международной неопределенности.

Еще одним важным сигналом стала высокая оценка роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Вопрос приобрел особую актуальность после того, как с января 2026 года начались прямые поставки азербайджанского газа в Германию через систему Южного газового коридора. Сегодня общий объем соответствующих контрактов составляет около 2 млрд кубометров в год.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что энергетическое сотрудничество продолжает расширяться.

«Сегодня наш газ поставляется в 10 стран-членов Европейского Союза, и это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность. Если учесть, что Азербайджан экспортирует свою нефть и в Германию, полон решимости в будущем поставлять в Европу и свою зеленую энергию, то сотрудничество в энергетическом секторе будет очень масштабным», — заявил глава государства.

Эти заявления подтверждаются и экономическими показателями. В 2025 году объем торговли между Азербайджаном и Германией составил около 1,7 млрд евро, а за первые шесть месяцев 2026 года товарооборот приблизился к 573 млн долларов. Германия входит в число крупнейших покупателей азербайджанской нефти: только по последним данным было импортировано более 360 тыс. тонн нефти стоимостью около 211 млн долларов. В свою очередь Азербайджан закупает в Германии машины, промышленное оборудование, автомобили и электронику, а объем немецких прямых инвестиций в азербайджанскую экономику в прошлом году достиг 26,3 млн долларов.

Однако главным политическим итогом визита стало подписание Совместной декларации о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия. Документ закрепляет переход отношений на новый уровень и предусматривает расширение взаимодействия практически по всем ключевым направлениям — от экономики, энергетики и транспортной связности до науки, инноваций, образования, цифровой трансформации и вопросов безопасности.

Оценивая значение подписанных документов, Президент Ильхам Алиев отметил: «Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень. Мы желали начала стратегического диалога, и мы этого добились».

Со своей стороны Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц также подтвердил позитивную динамику двусторонних отношений.

«Рад, что отношения между Германией и Азербайджаном развиваются очень динамично», — заявил он, подчеркнув, что укрепление стабильности в регионе открывает дополнительные возможности для экономического сотрудничества.

Значительная часть переговоров была посвящена вопросам транспортной связности. На фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, ситуации вокруг Ормузского пролива и поиска более устойчивых торговых маршрутов Германия все активнее рассматривает Средний коридор как один из перспективных путей сообщения между Европой и Азией. Именно поэтому в ходе встреч отдельно обсуждалась роль Азербайджана как ключевого звена этого маршрута.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что транспортное сотрудничество становится одним из наиболее перспективных направлений двусторонней повестки.

«Азербайджано-германское сотрудничество по вопросам связности и транзитных возможностей также имеет очень большое значение, потому что германские компании добились больших успехов в этом направлении», — отметил Президент Ильхам Алиев, добавив, что Азербайджан последовательно совершенствует транспортную инфраструктуру и укрепляет свою роль моста между Центральной Азией и Европой.

Не менее важной частью переговоров стала региональная безопасность. Президент Германии поздравил Президента Ильхама Алиева с прогрессом в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а Канцлер Фридрих Мерц назвал парафированный мирный договор историческим шансом окончательно преодолеть многолетний конфликт. Для Берлина это имеет не только политическое, но и экономическое значение, поскольку стабильный Южный Кавказ становится важной частью новых транспортных и энергетических маршрутов между Европой и Азией.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул более широкий смысл развития отношений двух стран.

«Германия, как ведущая страна Европейского Союза, наращивает свое влияние на Южном Кавказе. Азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе», — заявил он.

Именно этот тезис во многом отражает главный итог берлинского визита. Азербайджано-германские отношения постепенно приобретают стратегический характер, охватывая энергетику, транспорт, инвестиции, цифровые технологии и вопросы региональной стабильности. При этом личный диалог Президента Ильхама Алиева с руководством Германии остается одним из ключевых факторов этого процесса, позволяя переводить политическое взаимопонимание в конкретные соглашения и долгосрочные проекты. Подписанная в Берлине стратегическая декларация показывает, что обе страны рассматривают нынешний этап не как очередной дипломатический визит, а как основу для дальнейшего углубления партнерства.