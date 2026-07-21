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Азербайджан и Германия договорились об углублении политического диалога

Политика Новость 21 июля 2026 18:24 (UTC +04:00)
Азербайджан и Германия договорились об углублении политического диалога
Фото: Artificial Intelligence (AI)
Эльвин Ахмад
Эльвин Ахмад
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Германия договорились о дальнейшем развитии политического и дипломатического сотрудничества.

Об этом говорится в Совместной декларации о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, подписанной 21 июля в Берлине.

Отмечается, что стороны предусматривают проведение регулярных консультаций между министерствами и государственными структурами, продолжение визитов высокого уровня и диалогов, а также укрепление практического сотрудничества по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В документе подчеркивается, что Азербайджан и Германия, опираясь на многолетние дружественные отношения, намерены и впредь углублять партнерство в рамках взаимного доверия.

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