В Азербайджане стартует программа по качеству и культурному наследию продукции Made in Italy (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Итальянское торговое агентство начинает в Азербайджане шестимесячную программу, посвященную продвижению натуральных продуктов питания и напитков Италии.

В рамках этой инициативы, которая реализуется в Баку с июля по декабрь, будет организована серия просветительских, презентационных и бизнес-ориентированных мероприятий, демонстрирующих высокое качество, оригинальность и богатое культурное наследие продукции Made in Italy, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Эта программа преследует цель не только поддержать экспорт итальянской продукции как основную задачу агентства, но и более близко познакомить азербайджанскую общественность с истинной сутью понятия Made in Italy. В рамках инициативы, наряду с презентацией продукции, повышается информированность о таких ключевых ценностях, отличающих оригинальные итальянские продукты, как качество, прослеживаемость происхождения, принципы устойчивого производства и аутентичность.

В рамках проекта импортеры, дистрибьюторы, розничные сети, представители сектора HoReCa, повара, журналисты, фуд-блогеры, студенты и потребители внесут вклад как в развитие экономического сотрудничества между Италией и Азербайджаном, так и в еще большее укрепление культурных связей двух стран. Участники программы получат возможность встретиться со специалистами, приглашенными из Италии, принять участие в просветительских семинарах и мастер-классах, ознакомиться с традиционными способами производства, научиться распознавать оригинальные итальянские продукты и лучше изучить их пищевую ценность и культурную значимость.

Отметим, что Италия на протяжении многих лет является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Хотя основную часть торговых связей между двумя странами составляет энергетический сектор, в последние годы импорт в Азербайджан продуктов питания и напитков итальянского происхождения демонстрирует устойчивый рост. Эта тенденция отражает растущий интерес азербайджанских потребителей к высококачественной и премиальной продукции. Рост интереса к здоровому питанию в нашей стране, более чувствительный подход потребителей к качеству продукции и динамичное развитие сектора HoReCa еще больше укрепили спрос на оригинальную итальянскую продукцию. Итальянское вино, макароны, сыр, оливковое масло и другие традиционные продукты превратились в символ качества, безопасности и богатых кулинарных традиций.

На фоне роста популярности итальянской кухни в мировом масштабе особое значение приобретает способность потребителей отличать истинную продукцию Made in Italy от имитационной продукции. Предоставление достоверной информации и оказание поддержки потребителям в совершении правильного выбора входят в число основных целей этой инициативы.