Президент Ильхам Алиев: Азербайджан полон решимости в будущем поставлять в Европу и свою зеленую энергию

БЕРЛИН /Trend/ - Сегодня наш газ поставляется в 10 стран-членов Европейского Союза, и это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Если учесть, что Азербайджан экспортирует свою нефть и в Германию, полон решимости в будущем поставлять в Европу и свою зеленую энергию, то сотрудничество в энергетическом секторе будет очень масштабным», - подчеркнул глава государства.