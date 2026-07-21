Президент Ильхам Алиев: Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане

БЕРЛИН/ Trend/ - Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане.

Об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на пресс-конференции в Берлине с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Многие германские компании успешно работают в Азербайджане. Число активно работающих компаний превышает 200. Уверен, что после сегодняшнего визита их число увеличится. Обсуждаются вопросы взаимных инвестиций. Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане", - сказал он.