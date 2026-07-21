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Президент Ильхам Алиев: Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане

Политика Новость 21 июля 2026 16:43 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

БЕРЛИН/ Trend/ - Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане.

Об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на пресс-конференции в Берлине с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Многие германские компании успешно работают в Азербайджане. Число активно работающих компаний превышает 200. Уверен, что после сегодняшнего визита их число увеличится. Обсуждаются вопросы взаимных инвестиций. Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане", - сказал он.

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