Президент Кыргызстана поручил ежедневно информировать население о ситуации в энергетике

БАКУ/ Trend/ - Министерство энергетики Кыргызстана с сегодняшнего дня начнет ежедневно предоставлять общественности информацию о ситуации в энергетическом секторе страны.

Об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил в публикации в социальных сетях, комментируя ситуацию в энергетической отрасли.

«Начиная с сегодняшнего дня министр энергетики будет ежедневно подробно информировать общественность о ситуации в энергетическом секторе», — написал Садыр Жапаров.

Президент отметил, что, несмотря на ввод в эксплуатацию около 50 малых и средних гидроэлектростанций за последние пять лет, а также строительство еще примерно 50 объектов, стране пока не удалось полностью устранить дефицит электроэнергии.

По его словам, потребление электроэнергии практически ежедневно растет из-за строительства новых заводов, производственных предприятий, социальных объектов и жилых домов.

Жапаров выразил уверенность, что проблема нехватки электроэнергии будет решена благодаря последовательной реализации энергетических проектов.

По оценке Trend, введение ежедневных публичных отчетов Министерства энергетики Кыргызстана отражает стремление властей повысить прозрачность в условиях продолжающейся работы по преодолению дефицита электроэнергии. Регулярное информирование населения, вероятно, направлено на то, чтобы держать общественность в курсе ситуации с энергоснабжением и хода реализации энергетических проектов, а также укрепить доверие к долгосрочной стратегии правительства.

На фоне продолжающегося роста спроса на электроэнергию, обусловленного развитием промышленности, инфраструктуры и жилищного строительства, своевременный ввод новых генерирующих мощностей и модернизация энергосетей будут иметь ключевое значение для достижения устойчивого баланса между производством и потреблением электроэнергии.