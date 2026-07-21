Азербайджан и Германия расширят сотрудничество в сфере «зеленой» энергетики и инноваций

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Германия договорились о расширении сотрудничества в сферах «зеленой» энергетики, цифровой трансформации и инноваций.

Об этом говорится в Совместной декларации о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, подписанной 21 июля в Берлине.

Отмечается, что стороны изучат возможности совместной деятельности в направлениях цифровой трансформации, промышленной модернизации и развивающихся технологий.

В документе подчеркнуто, что поощрение сотрудничества в сферах науки, технологий, образования и инноваций является одним из основных направлений азербайджано-германского партнерства.