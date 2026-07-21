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Президент Ильхам Алиев: По многим направлениям предусмотрен конкретный план действий

Политика Новость 21 июля 2026 16:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: По многим направлениям предусмотрен конкретный план действий
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

БЕРЛИН /Trend/ - По многим направлениям предусмотрен конкретный план действий.

Об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на пресс-конференции в Берлине с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германии Фридрихом Мерцем, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Азербайджан совершенствует свою транспортную инфраструктуру. Став в прошлом году полноправным членом консультативного формата Центральной Азии, Азербайджан играет роль своего рода моста между Центральной Азией и Европой. Эта роль будет постепенно возрастать. По многим направлениям предусмотрен конкретный план действий. В ходе обмена мнениями по реализации подписанной сегодня Декларации были выдвинуты конкретные предложения. Будет создано несколько рабочих групп, чтобы подписанные сегодня документы как можно скорее воплотились в жизнь", - отметил глава государства.

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