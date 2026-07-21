Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-германские связи в целом внесут вклад в сотрудничество, мир в нашем регионе (Полный текст заявления главы государства)

БЕРЛИН/ Trend/ - Германия, как ведущая страна Европейского Союза, наращивает свое влияние на Южном Кавказе.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает специальный корреспондент Trend.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Спасибо, господин Канцлер. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за оказанное мне гостеприимство и приглашение совершить официальный визит. Очень рад вновь побывать в Вашей стране. Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень. Мы желали, чтобы стратегический диалог уже начался, и мы этого добились. В то же время уверен, что подписанная сегодня Совместная декларация для расширения экономических связей будет очень активно работать и даст хорошие результаты.

Наша двусторонняя повестка довольно обширна. Мы провели с Вами обмен мнениями по этому вопросу как на встрече в формате «один на один», так и в ходе встречи в расширенном составе. Германия, как ведущая страна Европейского Союза, наращивает свое влияние на Южном Кавказе. Азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе.

Многие германские компании успешно работают в Азербайджане. Число активно работающих компаний превышает 200. Уверен, что после сегодняшнего визита их число увеличится. Обсуждаются вопросы взаимных инвестиций. Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане.

Вы затронули тему сотрудничества в энергетической сфере. В этом направлении также имеются позитивные результаты. С этого года Азербайджан начал экспортировать свой природный газ в Германию. Таким образом, наш газ в настоящее время поставляется в 10 стран-членов ЕС, и это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность. Если учесть, что Азербайджан также экспортирует в Германию свою нефть и полон решимости в будущем поставлять в Европу свою зеленую энергию, то сотрудничество в энергетическом секторе будет очень масштабным.

Азербайджано-германское сотрудничество по вопросам связности и транзитных возможностей также имеет огромное значение, потому что германские компании добились больших успехов в этом направлении. Азербайджан совершенствует свою транспортную инфраструктуру. Став в прошлом году полноправным членом консультативного формата Центральной Азии, Азербайджан играет роль своего рода моста между Центральной Азией и Европой. Эта роль будет постепенно возрастать. По многим направлениям предусмотрен конкретный план действий. В ходе обмена мнениями по реализации подписанной сегодня Декларации были выдвинуты конкретные предложения. Будет создано несколько рабочих групп, чтобы подписанные сегодня документы как можно скорее воплотились в жизнь.

В то же время хочу выразить Вам признательность за вклад Германии в мирный процесс на Южном Кавказе. Спустя долгие годы нормализация армяно-азербайджанских отношений и парафирование мирного соглашения, подписание Совместной декларации в Вашингтоне, в Белом доме, при участии и за подписью Президента Трампа фактически положили конец конфликту, продолжавшемуся на протяжении 30 лет. Азербайджан сразу после этого соглашения перешел к практическим шагам. Поставляемые в настоящее время Азербайджаном бензин и дизельное топливо вносят очень большой вклад в энергетическую безопасность Армении, особенно если учесть, что сегодня по определенным причинам существует множество проблем с экспортом и импортом нефтепродуктов. В то же время широкий размах уже приняла отправка транзитных грузов в Армению через территорию Азербайджана. На сегодняшний день через территорию Азербайджана прошло более 40 тысяч тонн транзитных грузов.

То есть мы переживаем важный исторический период. Азербайджан, чьи земли долгие годы находились под оккупацией, своими силами освободил их, восстановил территориальную целостность, суверенитет, сам выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН, предложил Армении мир и получил положительный ответ. Поэтому, повторяю, мы высоко ценим роль правительства Германии в этом вопросе. В процессе переговоров встречи на уровне министров иностранных дел проводились в том числе и в Германии.

В заключение хочу коснуться связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. В этом году мы стали свидетелями визитов в Азербайджан как президента Совета Европейского Союза господина Кошты, так и президента Европейской комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен. Эти визиты имеют очень большое политическое значение. Это еще больше укрепит связи между Европейским Союзом и Азербайджаном. Поскольку Германия является лидером среди стран-членов Европейского Союза, ее роль здесь, естественно, велика. В то же время уверен, что Германия приложит свои усилия и для будущего сотрудничества.

Еще раз, господин Канцлер, хочу выразить Вам признательность за приглашение и гостеприимство и приглашаю Вас посетить Азербайджан с официальным визитом в удобное для Вас время.