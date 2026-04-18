Вырос объем экспорта природного газа Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал 6,257 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 1,883 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 322,4 миллиона долларов США (или 14,6%) меньше в стоимостном выражении, но на 357,9 миллиона кубометров (или 6,1%) больше в объемном.

Всего за январь-март этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов (или 21,9%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 5,402 миллиарда долларов США, на импорт - 4,005 миллиарда долларов США. За последний год экспорт сократился на 984 миллиона долларов (или 15,4%), а импорт - на 1,658 миллиарда долларов (или 29,3%).

В итоге положительное сальдо во внешней торговле составило 1,398 миллиарда долларов, что в годовом сравнении на 675 миллионов долларов (или в 1,9 раза) больше.