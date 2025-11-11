Представлены данные о добыче нефти и газа с платформы "Чираг"

БАКУ/Trend/ - С момента ввода в эксплуатацию платформы "Чираг" по 1 ноября текущего года было добыто 106,8 миллиона тонн нефти и 24,7 миллиарда кубометров газа.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Согласно информации, общая добыча на платформе "Чираг" в этом году составила в среднем около 21 тысячи баррелей в сутки.

Отметим, что "Чираг" - первая платформа, добывающая нефть с месторождения "Азери-Чираг-Глубоководная часть Гюнешли" (АЧГ).

С начала добычи первой нефти с платформы "Чираг", которая считается одним из символов нефтяной промышленности Азербайджана прошло 28 лет.

