В Нидерландах с большим энтузиазмом отметили День Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гааге, политическом и административном центре Королевства Нидерландов, в честь Дня Победы Азербайджана царила незабываемая праздничная атмосфера. В одном из самых престижных культурных центров города - Национальном театре (Het Nationale Theater) состоялся грандиозный концерт под названием «Моя Родина - Азербайджан: ритмы Страны огней».

Об этом Trend сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Нидерландах.

Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Нидерландах, Государственным комитетом по работе с диаспорой, Фондом поддержки азербайджанской диаспоры и Азербайджано-нидерландским обществом «Одлар Юрду».

Событие собрало представителей государственных структур Нидерландов, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, политических, общественных, деловых, культурных и академических кругов, представителей средств массовой информации, а также членов азербайджанской общины. В мероприятии также принял участие заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеев.

В начале концерта была показана видеозапись исполнения мугама «Баяты-Шираз» Кянаном Байрамовым на фестивале «Харыбюльбюль», проходившем в 2021 году в Джыдыр дюзю в Шуше. На фоне этого великолепного исполнения зрителям продемонстрировали чарующие виды города Шуша и незабываемые моменты фестиваля, что придало мероприятию особое эмоциональное звучание и вызвало трогательные переживания в зале.

Выступая на мерпориятии посол Азербайджана в Королевстве Нидерландов Мамед Ахмедзаде подчеркнул символическое значение этой сцены, отметив, что мугам «Баяты-Шираз» на протяжении многих лет оккупации стал для азербайджанского народа символом боли, тоски и надежды на возвращение на Родину.

«Теперь уже пять лет, как эта тоска осталась позади, историческая справедливость восстановлена», - отметил дипломат. Он напомнил слова Президента Ильхама Алиева: «Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы тебя возродим! Шуша — наша! Карабах - это Азербайджан!», - подчеркнув, что эти слова навсегда вписаны в летопись азербайджанского народа. Посол отметил, что сегодня полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, установлены мир и стабильность в регионе.

Он также напомнил, что 2025 год объявлен в Азербайджане Годом Конституции и Суверенитета, а празднование пятилетия Победы и Дня Государственного флага с чувством особой гордости отражает дальнейшее укрепление государственности и торжество национального единства. В завершение выступления М.Ахмедзаде подчеркнул, что звучание азербайджанской музыки и танцев на сцене Национального театра Гааги - города, признанного центром мира и справедливости, - является источником особой гордости, символом нашей Победы, мира, дружбы и ярким проявлением культурных связей между Азербайджаном и Нидерландами.

Мероприятие продолжилось красочной концертной программой, представившей богатую палитру национальной музыки и танцев, отражающих радость и жизнелюбие азербайджанского народа. Танцевальный коллектив Азербайджана «Ритм» исполнил такие танцы, как «Гайтагы», «Сары гялин», «Вагзалы», «Чай», «Игидляр», «Иннабы», «Нагара», «Узундере», «Фантазия» и «Яллы», подарив зрителям энергию и ритмы азербайджанской музыки.

На сцене вместе выступили азербайджанские музыканты, живущие как в Нидерландах, так и приехавшие из Азербайджана. Известный композитор и певица, председатель Азербайджано-нидерландского общества «Одлар Юрду» Фирангиз Багирова исполнила песни «Булаг устя гедян гёзял», «Догма дийар, Азербайджан». Талантливый артист Неметага Алиев исполнил песни «Шушанын даглары», «Азербайджан оглуям». Молодые музыканты - певец Орхан Джалилов и пианист Васиф Гусейнули исполнили популярные композиции «Азербайджан», «Ана», «Булаг устя геден гёзял», «Догма дийар, Азербайджан», «Ай Лачын», «Галалы», «Бу гедже», «Щян Азербайджан», «Кючяляря су сяпмишям», «Чырпынырды Гара дяниз», наполнив зал патриотическими эмоциями и искренними чувствами.

Одним из самых трогательных моментов концерта стало совместное исполнение всеми музыкантами и танцорами песни «Эй Вятян». Под ее звуки зал наполнился аплодисментами, радостью и гордостью.

Видеопроекции и визуальные эффекты, специально подготовленные для каждого музыкального и танцевального номера, придали мероприятию особую атмосферу, усилив эмоциональную глубину и позволив зрителям словно совершить путешествие по Азербайджану.

Незабываемая концертная программа была встречена публикой с большим интересом и восторгом. Энтузиазм и национальный дух, царившие весь вечер в Национальном театре Гааги, еще раз показали, какое глубокое значение имеет Победа Азербайджана для всего мира.

