Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

Общество Материалы 10 ноября 2025 23:07 (UTC +04:00)
Фото: Национальный олимпийский комитет Азербайджана

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский пловец Рамиль Ализаде завоевал серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде.

Как передает Trend, спортсмен стал вторым в заплыве на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2.01.16.

Таким образом, количество медалей, завоеванных азербайджанскими пловцами на Исламиаде, достигло трех. Ранее Сулейман Исмаилзаде стал бронзовым призером в заплыве на 1500 метров вольным стилем, а женская сборная Азербайджана заняла третье место в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

