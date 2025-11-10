Сколько гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана уже разминировано?

БАКУ /Trend/ - С ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в ходе операций по разминированию было очищено 237 821,5 га земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщило Агентство Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA).

Подчеркнуто, что за отчетный период было обнаружено и обезврежено 39 201 противопехотная мина, 22 637 противотанковых мин и 164 128 неразорвавшихся боеприпасов.

Следует отметить, что согласно еженедельной информации ANAMA, в прошлом месяце в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджылы Газахского района было обнаружено 406 противопехотных мин, 364 противотанковые мины и 12 298 неразорвавшихся боеприпасов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!