Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на Играх исламской солидарности

БАКУ /Trend/ - Состоялись финальные поединки соревнований по боксу на VI Исламских играх солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как передает Trend, азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров (80 кг) завоевал золотую медаль, победив в финальном поединке Султана Османлы (Турция).

Другой представитель сборной Азербайджана Махаммадали Гасымзаде (60 кг) в финале встретился с Мадияром Данияровым (Узбекистан). Махаммадали Гасымзаде, уступивший в финале представителю Узбекистана, завоевал серебряную медаль.

Азербайджанская спортсменка Айнур Микаилова (57 кг) завоевала серебряную медаль, уступив в финале Хуморабону Мамажоновой (Узбекистан). Наргиз Зейналова (54 кг) также заняла второе место.