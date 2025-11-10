Биткоин потерял в цене — последние показатели рынка криптовалют

БАКУ /Trend/ - Стали известны последние цены на рынке криптовалют.
Как сообщает Trend со ссылкой на Всемирную криптовалютную биржу, цена самой дорогой криптовалюты - Bitcoin за последнюю неделю упала на 2,11%, до 106 242 долларов.
Стоимость Ethereum за последнюю неделю снизилась на 3,39%, до 3,629 доллара.
Изменение цен на криптовалюты за последнюю неделю:
|Название
|
Стоимость (долларов США)
|
Изменения за последнюю неделю
|
Bitcoin
|
106,242
|
-2.11%
|
Ethereum
|
3,629
|
-3.39%
|
Tether USDt
|
1.0003
|
-0.01%
|
XRP
|
2.4702
|
+0.38%
|
Solana
|
168.850
|
-6.77%
|
BNB
|
1,013
|
-3.58%
|
USDC
|
0.9999
|
+0.01%
|
Dogecoin
|
0.181746
|
+3.09%
|
Cardano
|
0.5885
|
+1.20%
|
Hyperliquid
|
42.7728
|
+4.15%
|
Chainlink
|
16.24
|
-1.64%
