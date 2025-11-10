Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Биткоин потерял в цене — последние показатели рынка криптовалют

Экономика Материалы 10 ноября 2025 09:27 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Стали известны последние цены на рынке криптовалют.

Как сообщает Trend со ссылкой на Всемирную криптовалютную биржу, цена самой дорогой криптовалюты - Bitcoin за последнюю неделю упала на 2,11%, до 106 242 долларов.

Стоимость Ethereum за последнюю неделю снизилась на 3,39%, до 3,629 доллара.

Изменение цен на криптовалюты за последнюю неделю:

Название

Стоимость (долларов США)

Изменения за последнюю неделю

Bitcoin

106,242

-2.11%

Ethereum

3,629

-3.39%

Tether USDt

1.0003

-0.01%

XRP

2.4702

+0.38%

Solana

168.850

-6.77%

BNB

1,013

-3.58%

USDC

0.9999

+0.01%

Dogecoin

0.181746

+3.09%

Cardano

0.5885

+1.20%

Hyperliquid

42.7728

+4.15%

Chainlink

16.24

-1.64%

