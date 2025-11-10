Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО (ФОТО)

Общество Материалы 10 ноября 2025 13:50 (UTC +04:00)
Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В Колледже обороны НАТО (NDC) в Риме состоялась церемония выпуска 34-го курса регионального сотрудничества НАТО (NRCC-34).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"В ходе курса с участием слушателей из стран-союзников и партнёров проводились занятия, семинары и практические мероприятия по стратегическому мышлению, региональной безопасности, механизмам сотрудничества и полевым исследованиям.

Военнослужащий Азербайджанской Армии полковник-лейтенант Фарман Мамедов успешно окончил курс.

В заключение командованием военного учебного заведения были вручены дипломы выпускникам", - говорится в информации ведомства.

Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО (ФОТО)
Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО (ФОТО)
Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО (ФОТО)
Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО (ФОТО)
Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО (ФОТО)
Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО (ФОТО)
Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО (ФОТО)
Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества НАТО (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости