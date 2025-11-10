Потрясающая премьера в Баку! "Гамлет – Принц Датский" Робера Лепажа – магия танца и драмы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку стал одним из первых городов, где зрители смогли увидеть новую хореографическую интерпретацию легендарной трагедии Шекспира "Гамлет – Принц Датский" Робера Лепажа. Премьера постановки, являющейся совместным проектом канадской культовой компании EX Machina под руководством легендарного режиссера Робера Лепажа и труппы Côté Danse известного хореографа-танцовщика Гийома Коте, состоялась 8 и 9 ноября в рамках Международного фестиваля искусств в Баку BIAF, сообщает Trend Life.

Зал был полон: билеты раскупили за несколько недель до события. И это неудивительно: спектакль обещал зрелище, которого ещё не видели многие европейские столицы. Впервые после мировой премьеры в Торонто и европейской премьеры в Румынии постановка представлена в Баку – и зрители это оценили по достоинству.

Сам спектакль является результатом союза двух знаменитых канадских артистов: культового режиссера Робера Лепажа, который известен своим мастерством перехода между различными жанрами - от цирка до оперы, от кино до танца, и талантливого хореографа-танцовщика Гийома Коте. Эта версия стала третьей интерпретацией Лепажа прославленной трагедии Шекспира. Однако, в отличие от предыдущих работ, на этот раз основной акцент в спектакле был сделан на пластическом выражении - танце.

Робер Лепаж объяснил выбор постановки: ""Гамлет" - одна из моих любимых пьес Шекспира, да и вообще самое любимое произведение. Это очень глубокое произведение, поэтому никогда нельзя сказать, что вы закрываете тему Гамлета. Всегда есть возможность найти новую дверь".

А креативный ассистент Аниса Тейпар добавила: "Особенность того, что мы создали, заключается в том, что мы полностью убрали слова. Всё рассказывается через тело. Это чистая, инстинктивная эмоция, понятная зрителям во всём мире".

На сцене классика Шекспира ожила через пластическое искусство: движения танцоров передавали весь драматизм, эмоции и внутренние конфликты героев. Слов не было вовсе – всё рассказывалось телом, жестами, взглядами. Каждый изгиб, каждый шаг создавал ощущение, что зритель буквально погружается в душу Гамлета, его переживания и сомнения. В зале звучали аплодисменты и восторг – каждый жест танцоров вызывал живую реакцию публики. Яркая визуальная составляющая, сложные световые и сценические эффекты превращали классическую трагедию в настоящее мультимедийное полотно.

Фестиваль BIAF продолжается до 16 ноября и готовит финальный уикенд, который обещает быть не менее захватывающим:

14 и 15 ноября: Легендарная постановка «Анна Каренина» от знаменитого режиссера Римаса Туминаса на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Предпоследняя работа мастера, тонко чувствующего мировую классику литературы;

Революционная хореографическая интерпретация «Весны священной» известной китайской танцовщицы и хореографа Ян Липин. 16 ноября: Гала-концерт закрытия фестиваля, посвященный Баку и его выдающимся артистам. На сцене - скрипач Дмитрий Ситковецкий, пианист Фархад Бадалбейли, а также Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова. Дирижер — Муртуза Бюльбюль.

