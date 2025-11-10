Денежная база Азербайджана увеличилась в годовом выражении

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 ноября текущего года денежная база в Азербайджане составила 21,395 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

Согласно информации, это на 146,1 миллиона манатов, или на 0,7%, меньше, чем на 1 октября.

При этом денежная база в стране увеличилась на 478,6 миллиона манатов, или на 2,3%, по сравнению с началом текущего года, и на 920,2 миллиона манатов, или на 4,5% за последний год.

Следует отметить, что в 2025 году денежно-кредитная политика в стране направлена ​​на удержание инфляции в целевом диапазоне посредством денежно-кредитных условий. Согласно информации, Центральный банк продолжит эту политику и в 2026 году в рамках действующего режима.

Добавим, что по состоянию на 1 октября текущего года объем широкой денежной массы (агрегат М3) в Азербайджане составил 47,986 миллиарда манатов, агрегат М2 – 37,188 миллиарда манатов, агрегат М1 – 29,468 миллиарда манатов, а наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 17,011 миллиарда манатов.

