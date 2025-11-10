В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране прошли Дни кино, организованные Союзом кинематографистов Азербайджана. Зрителям были представлены фильмы современных режиссёров, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА. Показы прошли в Центре Гейдара Алиева и Лянкяранском государственном университете.

Проект позволил зрителям региона познакомиться с современным азербайджанским кинематографом, встретиться с режиссёрами и актёрами, а также обсудить фильмы напрямую с авторами. В показах и дискуссиях приняли участие кинокритик и модератор мероприятий Айгюн Асланлы, актеры Гюнешь Мехтизаде и Ариф Керимов, директор Центра Гейдара Алиева в Лянкяране Рейхана Садыхова, представители общественности и деятели культуры

Зрителям были представлены полнометражные художественные фильмы -"Благоустроенный дом" (Мирсадиг Агазаде), "Возвращение киномеxаника" и (Орхан Агазаде), "Я здесь, Господи" (Гулу Агазаде), "Сугра и её сыновья" (Ильгар Наджаф), "Билясувар" (Эльвин Адыгёзель). короткометражные фильмы - "Съёмка фильма Рены ханум" (Эльвин Адыгёзель), "Стулья" (Орхан Агазаде) и "Гухуроба" (Теймур Гамбаров), "Забор" (Гулу Агазаде). "Монолог одинокого человека" (Эмин Эфендиев), документальный фильм "Башлыбель – дневник блокады" (Пярвиз Гасанов).

