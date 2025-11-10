Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)

Культура Материалы 10 ноября 2025 20:29 (UTC +04:00)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
Фото: Союз кинематографистов Азербайджана

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране прошли Дни кино, организованные Союзом кинематографистов Азербайджана. Зрителям были представлены фильмы современных режиссёров, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА. Показы прошли в Центре Гейдара Алиева и Лянкяранском государственном университете.

Проект позволил зрителям региона познакомиться с современным азербайджанским кинематографом, встретиться с режиссёрами и актёрами, а также обсудить фильмы напрямую с авторами. В показах и дискуссиях приняли участие кинокритик и модератор мероприятий Айгюн Асланлы, актеры Гюнешь Мехтизаде и Ариф Керимов, директор Центра Гейдара Алиева в Лянкяране Рейхана Садыхова, представители общественности и деятели культуры

Зрителям были представлены полнометражные художественные фильмы -"Благоустроенный дом" (Мирсадиг Агазаде), "Возвращение киномеxаника" и (Орхан Агазаде), "Я здесь, Господи" (Гулу Агазаде), "Сугра и её сыновья" (Ильгар Наджаф), "Билясувар" (Эльвин Адыгёзель). короткометражные фильмы - "Съёмка фильма Рены ханум" (Эльвин Адыгёзель), "Стулья" (Орхан Агазаде) и "Гухуроба" (Теймур Гамбаров), "Забор" (Гулу Агазаде). "Монолог одинокого человека" (Эмин Эфендиев), документальный фильм "Башлыбель – дневник блокады" (Пярвиз Гасанов).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
В Лянкяране прошли Дни современного кино (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости