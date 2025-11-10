Число застрахованных лиц в Азербайджане увеличилось

БАКУ/Trend/ - За январь-октябрь 2025 года в Азербайджане число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, увеличилось более чем на 140,4 тысячи человек, или на 2,72%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗН) Азербайджана.

Таким образом, по состоянию на 1 ноября 2025 года число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, составило более 5,304 миллиона человек.

Следует отметить, что за январь-октябрь 2024 года число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, увеличилось на 153,807 человек, или на 3,09%.

