Для детей героев Карабахской войны организован показ спектакля "Семь гранатовых ветвей" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре кукол прошёл "День открытых дверей", приуроченный ко Дню Победы – 8 ноября. В этот день театр вновь принял детей героев 44-дневной Отечественной войны - шехидов, ветеранов и действующих военнослужащих. Для них был организован показан спектакля "Семь гранатовых ветвей", сообщает Trend Life.

Спектакль был создан по мотивам азербайджанской народной сказки. Автором инсценировки и текстов песен выступил публицист Зульфугар Руфатоглу. Режиссёр сумел, опираясь на нравственную основу народного сказания, создать выразительную сценическую форму, мастерски используя различные кукольные техники. В спектакль были органично включены элементы теневого театра, что придало постановке живописность и особую атмосферу. Ему удалось выстроить развитие сюжета таким образом, чтобы подчеркнуть основную идею спектакля - призыв к единству, согласию и взаимной поддержке. Визуальный строй и ритм постановки сохраняли целостность и динамичность повествования.

Постановочную группу составили: режиссёр-постановщик - Гурбан Масимов, художник-постановщик - Рявана Ягубова, композитор – заслуженный артист Вугар Джамалзаде. Роли исполнили ведущие актёры театра - заслуженные артисты Рахман Рахманов, Джамиля Аллахвердиева, а также актёры Рагим Рагимов, Рамиз Гамбаров, Ясин Аббасов, Араз Гасымлы, Самира Наджафова и Айгюль Агаева.

Театр отметил, что продолжает хранить верность своей миссии - не только развлекать, но и воспитывать в юных зрителях любовь к родной культуре, доброту и чувство сопричастности.

