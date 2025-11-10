Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Сборная Азербайджана по дзюдо одержала победу на VI Играх исламской солидарности

Общество Материалы 10 ноября 2025 19:48 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по дзюдо одержала победу на VI Играх исламской солидарности

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по дзюдо выступила в финале соревнований смешанных команд на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает Trend.

В матче за золотую медаль сборная Азербайджана встречалась со сборной Казахстана. Команда Азербайджана одержала победу со счётом 4:0 и стала победителем Исламиады.

В составе сборной Азербайджана победы одержали Фидан Ализаде (57 килограммов), Хидаят Гейдаров (73 килограмма), Судаба Агаева (70 килограммов) и Эльджан Гаджиев (90 килограммов).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости