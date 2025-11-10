Центробанк Ирана объявил о выделении средств на импорт

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Ирана с 21 марта по 5 ноября выделил на импорт 35,3 млрд долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на банк.

Согласно информации, за указанный период на импорт товаров первой необходимости и лекарств было выделено 9,19 млрд долларов США.

На импорт кукурузы выделено 2,14 млрд долларов США, масличных культур — 1,29 млрд долларов США, растительного масла, нерафинированного масла и пальмового масла — 1,14 млрд долларов США, прессованной сои — 833 млн долларов США, риса — 620 млн долларов США, ячменя — 597 млн ​​долларов США и пшеницы — 436 млн долларов США.

В указанный период на импорт в сфере торговли было выделено около 25,2 млрд долларов США.

Около 5,2 млрд долларов США было выделено на транспортную отрасль и импорт автомобилей, 3,32 млрд долларов США – на сектор поставок электротехники и электроники, 3 млрд долларов США – на импорт производственного оборудования, 2,61 млрд долларов США – на химическую и полимерную промышленность, 1,8 млрд долларов США – на горнодобывающую промышленность и 8,57 млрд долларов США – на другие отрасли.

За указанный период на оказание услуг было выделено 954 млн долларов США.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые 7 месяцев составил около 92 млн тонн на сумму 32 млрд долларов США. За первые 7 месяцев ненефтяной экспорт Ирана снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,88% в стоимостном выражении и увеличился на 3,2% в весовом выражении.