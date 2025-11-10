В Баку прошел вечер патриотической музыки "Наша славная история Победы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама стал местом проведения патриотического концерта "Şanlı Zəfər tariximiz" (Наша славная история Победы), приуроченного ко Дню Победы - 8 ноября, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Главным управление культуры города Баку и Республиканским комитетом профсоюза работников культуры Азербайджана.

Концерт начался с исполнения Государственного гимна Азербайджана и минуты молчания в память о наших героях‑шахидах. В ходе мероприятия особо отмечалось, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, наши вооружённые силы освободили земли, находившиеся почти тридцать лет под оккупацией, восстановив территориальную целостность страны – это одна из самых славных страниц в истории независимого государства.

На сцене выступил эстрадно-фольклорный ансамбль "Джанги" под руководством народного артиста Мирджавада Джафарова. Яркое, многообразное музыкальное сопровождение произвело сильное впечатление на зрителей, которые тепло приветствовали исполнителей.

Особое внимание публики привлёк выступление ветерана 44-дневной Отечественной войны, певца Мабуда Ахмедова, удостоенного государственных медалей "За освобождение Физули", "За освобождение Джабраила", "За освобождение Ходжавенда" и "Участник Отечественной войны", с патриотической песней "Bura Vətəndir".

Концерт стал ярким выражением благодарности героям, продемонстрировал силу и красоту национальной музыки, а также патриотический дух нового поколения, готового хранить и продолжать традиции мугама.

