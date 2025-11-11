Экспорт сжиженного бутана из Ирана увеличился

БАКУ/Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) экспорт сжиженного бутана из Ирана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) увеличился на 9,12% в стоимостном выражении и на 11,3% в весовом выражении.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно информации, экспорт сжиженного бутана из Ирана за 7 месяцев составил 2,67 млн ​​тонн на сумму около 1,36 млрд долларов США.

За аналогичный период прошлого года Иран экспортировал 2,4 млн тонн бутана на сумму 1,25 млрд долларов США.

За 7 месяцев доля сжиженного бутана в общем экспорте Ирана составила 4,24% в стоимостном выражении и 2,9% в весовом выражении.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, объём ненефтяного экспорта Ирана за первые 7 месяцев составил около 92 миллионов тонн на сумму 32 миллиарда долларов США. За первые 7 месяцев объём ненефтяного экспорта Ирана снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,88% по стоимости и увеличился на 3,2% по весу.