Узбекистан и Кыргызстан обсудили цифровизацию сельского хозяйства

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброҳим Абдурахмонов провел встречу с заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Асель Кенембаевой в рамках совещания министров сельского хозяйства стран Центральной Азии, проходящего в Ташкенте, передает Trend.

Согласно информации, во время переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, текущее состояние совместных проектов, возможности их расширения и реализацию новых направлений взаимодействия.

Отмечалась важность рационального использования водных и земельных ресурсов, обмена опытом в области картофелеводства, модернизации систем выращивания и хранения семян, а также развития животноводства и совместных программ.

Особое внимание было уделено вопросам цифровизации сельского хозяйства. Опыт Узбекистана по внедрению цифровых технологий в аграрную сферу, в частности достижения через системы Agroplatforma и Agrosug‘urta, получил высокую оценку.

Кыргызская сторона выразила интерес к применению данных подходов в своей стране.