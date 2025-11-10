Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти Ататюрка

Политика Материалы 10 ноября 2025 15:37 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю дня памяти Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте министерства в Facebook.

"Сегодня исполняется 87 лет со дня смерти основателя братской Турции Гази Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким уважением почитаем светлую память великого государственного деятеля, полководца и политика Мустафы Кемаля Ататюрка, чья дорогая память вечно живет в сердцах наших братских народов.", - говорится в публикации.

