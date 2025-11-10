В Гёйчае прошел XVI Фестиваль граната – красочный праздник и символ Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Гёйчай состоялся уже 16-й по счёту традиционный Фестиваль граната, организованный Исполнительной властью Гёйчайского района при поддержке Государственного агентства по туризму и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, сообщает Trend Life.

Яркий сочный плод давно и прочно стал символом и Азербайджана.

Праздник граната (на азербайджанском языке - нар) является одним из самых долгожданных и приятных событий в стране. Гёйчай - гранатовая столица Азербайджана - каждую осень расцветает красками. Она издавна славится своими уникальными сортами граната - гюлёйшя, вяляс, ширин, шыхбаба, шелли мяляcи, гырмызыгабыг, бала мюрсал, шахназ, агширин и другими. Продукция местных садоводов давно известна на зарубежных рынках и считается одним из значимых экспортных символов страны.

Основная цель фестиваля - сохранить и популяризировать древние традиции гранатоводства региона, превратить их в привлекательный туристический продукт, а также создать для местных производителей новые возможности для презентации и продажи своей продукции.

В фестивале приняли участие представители более чем 30 сел района. На фестивальной площади были развернуты более 65 стендов. Здесь посетителям представили разнообразные сорта граната, продукцию переработки, напитки, варенья, соусы, десерты, а также оригинальные изделия ручной работы. Для гостей были организованы дегустации, ярмарка, мастер-классы, выставка живописи, конкурсы и выступления фольклорных ансамблей.

Особое внимание привлекла красочная церемония появления "Принцессы Граната", которая пожелала жителям и гостям праздника изобилия, благополучия и богатого урожая. Гостям предложили попробовать гранатовый сок и напитки, традиционные сладости, приготовленные с добавлением граната, а также национальные блюда. Также были представлены книги, ремесленные изделия и образцы народного искусства. Праздник завершился большим концертом и салютом.

Отметим, что в 2020 году азербайджанский "Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната" были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

