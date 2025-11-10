Азербайджанский тяжелоатлет завоевал медали на Играх исламской солидарности

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов (79 килограммов) завоевал три медали на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает Trend.

Член сборной Азербайджана поднял 155 килограммов рывком и занял второе место в этом виде соревнований.

Он также занял третье место, подняв толчком 190 килограммов.

Подняв в сумме двух упражнений 345 килограммов, азербайджанский спортсмен расположился на втором месте.

Отметим, что таким образом число медалей, завоеванных сборной Азербайджана по тяжелой атлетике на Исламских играх, достигло 9.