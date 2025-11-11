Иранская компания Neyriz Ghadir наращивает производство

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (с 23 сентября по 22 октября 2025 года) производство стали на иранской сталелитейной компании Neyriz Ghadir Steel Company увеличилось на 12 процентов по сравнению с планом, сообщает Trend со ссылкой на иранскую сталелитейную компанию Neyriz Ghadir.

За семь месяцев компания произвела в общей сложности 48,9 тыс. тонн стальных слитков.

За последнюю неделю 7-го месяца (18-22 октября 2025 г.) компания реализовала 30 000 тонн продукции (аргона и блума) на сумму 9,72 трлн риалов (около 17 млн ​​долларов США).

Иранская компания Neyriz Ghadir была основана в 2007 году в районе Нейриз провинции Фарс на юге Ирана при участии инвестиций Иранской организации развития и реконструкции горнодобывающей промышленности (IMIDRO) и Национальной сталелитейной компании Ирана. Предприятие способно производить 800 000 тонн губчатого железа и 1 миллион тонн стали в год.