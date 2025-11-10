Победе Азербайджана посвящается - творческие деятели удостоены премии ZƏFƏR (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Министерства культуры Азербайджана и при организационной поддержке Государственного академического национального драматического театра состоялась церемония вручения учредённой к пятой годовщине исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне премии ZƏFƏR, сообщает Trend Life.

Целью премии стало признание и поощрение творческих деятелей, внёсших вклад в укрепление духа патриотизма, национального единства, героизма и победного наследия, передаваемого будущим поколениям.

Премию ZƏFƏR народный артист, лауреат Государственной премии Гаджи Исмайылов вручил отцу шехида Ровшана Нурзаде - народному артисту Али Нурзаде. Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Асланов вручил награду народному артисту Нураддину Мехтиханлы, а народная артистка Фиренгиз Муталлимова передала премии участникам 44-дневной Отечественной войны - Тарлану Аскерли, Руслану Керимову, Даглару Юсифову, Руфату Джаббарову и Фуаду Джабраилову.

Выступавшие на церемонии поздравили участников и гостей с пятой годовщиной Победы, выразили глубокое уважение семьям шехидов, ветеранам и всем, кто внес вклад в эту историческую страницу страны.

