Узбекистан и Китай обсудили расширение сотрудничества в сфере цифровых технологий

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Шанхае прошла встреча заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзата Касимова с заместителем министра промышленности и информатизации Китая Сюн Цзицзюнем, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы цифровой трансформации, применения искусственного интеллекта и модернизации промышленного сектора.

Сообщается, что в ходе переговоров были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества в сферах цифровых технологий, интеллектуальных решений, обработки больших данных и облачных вычислений.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам цифровизации промышленности, обмену опытом в области автоматизации производственных процессов и созданию совместных технологических платформ. Узбекистан представил свои инициативы в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030», направленные на развитие ИТ-инфраструктуры, поддержку инновационных стартапов и подготовку квалифицированных кадров.

Отмечалось, что в стране активно реализуются совместные проекты с китайскими компаниями, включая создание центров интеллектуальных вычислений и развитие промышленного Интернета вещей.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение подписать Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и информатизации Китая и профильными ведомствами стран Центральной Азии.