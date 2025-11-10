Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Мухтар Бабаев призвал к выполнению обязательств по климатическому финансированию на COP30

Общество Материалы 10 ноября 2025 18:31 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент COP29 Мухтар Бабаев, открывая конференцию COP30 в Белене, призвал к выполнению обязательств в области климатического финансирования.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте COP29 в "X".

M.Бабаев представил странам-донорам счета-фактуры, требующие выполнения обязательств по климатическому финансированию, включая историческую "Бакинскую финансовую цель", согласованную в Баку на COP29.

Данный документ называется "Счёт-фактура COP29 за климатическую справедливость", которая требует полного исполнения.

