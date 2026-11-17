БАКУ /Trend/ - Россия и страны Центральной Азии обсудили ход реализации совместного плана действий на 2025-2027 годы, направленного на развитие многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.

Как сообщило Министерство иностранных дел России, обсуждение состоялось 16 ноября в ходе видеоконференции между заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным и высокопоставленными представителями внешнеполитических ведомств Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Стороны рассмотрели ход выполнения предусмотренных планом мероприятий, а также график дальнейших контактов и совместных инициатив.

План действий был принят по итогам второго саммита "Центральная Азия - Россия", состоявшегося 9 октября 2025 года в Душанбе, и утвержден вместе с итоговым коммюнике встречи.

Документ охватывает широкий круг направлений сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, промышленную кооперацию, транспорт и логистику, энергетику, здравоохранение, экологию, безопасность, миграцию, образование, культуру и туризм.

Особое внимание уделяется устранению торговых барьеров, расширению взаимных инвестиций, формированию производственных и логистических цепочек, увеличению расчетов в национальных валютах, а также развитию цифровых технологий, искусственного интеллекта и возобновляемой энергетики.

Координация выполнения плана осуществляется через министерства иностранных дел шести стран. Подвести итоги его реализации предполагается на третьем саммите "Центральная Азия - Россия" в 2027 году.

Одним из важных направлений регионального взаимодействия остается развитие транспортной связанности и международных логистических маршрутов. В этой связи особое значение приобретают инициативы в рамках СНГ, направленные на расширение транспортной инфраструктуры и повышение эффективности перевозок между странами региона.

В 2026 году председательство в СНГ осуществляет Туркменистан. Среди приоритетов его работы - развитие международных транспортных коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад", а также интеграция морского порта Туркменбаши с железнодорожными маршрутами.

В течение года в Ашхабаде состоялись заседания органов СНГ, на которых рассматривались вопросы регионального сотрудничества. Кроме того, Туркменистан выступил с инициативой объявить 2029 год Годом транспортной связанности СНГ. Инициатива получила одобрение на октябрьском заседании Совета глав правительств СНГ в Авазе.

Практическим примером развития транспортного взаимодействия стало внедрение цифровой системы eTIR. В июле 2026 года были проведены первые операции с ее использованием на маршруте через Каспийское море, связавшем Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее в эксклюзивном интервью Trend директор по системе TIR и транзиту Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Татьяна Рей-Белле заявила, что в 2026 году планируется распространить использование eTIR на Казахстан, Грузию и Турцию. Она также отметила, что страны Юго-Восточной Азии уже рассматривают систему TIR как инструмент создания мультимодальных маршрутов в Европу через Средний коридор в качестве альтернативы исключительно морским перевозкам.

Растущий интерес к Среднему коридору отражается и в оценках Международного транспортного форума (ITF). В отдельном интервью Trend организация отметила, что маршрут сохранит стратегическую значимость в качестве альтернативного транспортного сообщения между Азией и Европой, даже если изменение геополитической обстановки сделает альтернативные маршруты через Иран более привлекательными для отдельных грузопотоков.

Таким образом, транспортная повестка остается одним из практических направлений регионального сотрудничества, наряду с торговлей, инвестициями, энергетикой и другими сферами, предусмотренными совместным планом действий России и стран Центральной Азии.