Советы банковского эксперта о том, как защитить себя от финансового мошенничества

Вам поступает телефонный звонок. Собеседник представляется сотрудником банка или представителем правоохранительных органов и сообщает, что на вашем счёте обнаружена подозрительная операция. Чтобы решить проблему, он просит назвать код из SMS, перейти по ссылке или перевести деньги на «безопасный счёт».

На первый взгляд всё может выглядеть вполне убедительно. Но как понять, что на самом деле вы столкнулись с мошенничеством?

На наши вопросы отвечает заместитель директора Департамента безопасности Kapital Bank Эмиль Гасымов.

Как сегодня работают финансовые мошенники и какими способами они входят в доверие к людям?

Международная и местная практика показывают, что главной мишенью мошенников зачастую становятся не сами банки, а их клиенты. Один из наиболее эффективных инструментов, который используют злоумышленники, - социальная инженерия. Мошенник может представиться сотрудником банка, специалистом технической поддержки, представителем государственного учреждения или другим человеком, которому принято доверять. Затем он пытается убедить собеседника предоставить личные данные, перейти по ссылке, сообщить код подтверждения или перевести деньги на определённый счёт.

Причина, по которой мошенникам удаётся достигать своей цели, достаточно проста: под психологическим давлением и в состоянии страха человек гораздо быстрее совершает действия, на которые в обычной ситуации не пошёл бы. Например, такие фразы, как «ваш счёт находится под угрозой», «с вашей карты совершена подозрительная операция», «если вы не подтвердите операцию сейчас, ваш счёт будет заблокирован» или «от вашего имени переведены средства на финансирование терроризма», переключают внимание человека с оценки самой ситуации на необходимость немедленно решить якобы возникшую проблему.

В других случаях мошенники, напротив, обещают потенциальную прибыль: «предложение действительно только сегодня», «если не внесёте деньги сейчас, упустите возможность заработать». Подобные заявления не оставляют человеку времени на обдумывание решения. Поэтому в первую очередь я рекомендовал бы обращать внимание не столько на слова собеседника, сколько на давление, которое он пытается оказать.

Такой подход подтверждается и международной практикой. Например, ФБР сообщает, что случаи захвата банковских счетов осуществляются с помощью методов социальной инженерии, поддельных звонков и сообщений, а также сайтов, имитирующих банковские ресурсы. UK Finance, в свою очередь, отмечает рост числа случаев, когда мошенники убеждают самих клиентов подтверждать платежи. Иными словами, одно из главных орудий мошенника – способность помешать человеку принять взвешенное решение в нужный момент.

- Какие признаки должны сразу насторожить человека?

Я бы рекомендовал обратить особое внимание на четыре основных сигнала.

1. Вас торопят.

Фразы вроде «сделайте это немедленно», «не кладите трубку», «через несколько минут будет уже поздно» используются для того, чтобы не дать человеку времени подумать и проверить информацию.

2. От вас требуют сохранять всё в тайне.

Просьбы «никому об этом не рассказывайте», «не сообщайте об этом в банк», «не говорите родным» — серьёзный повод насторожиться. Мошенник не хочет, чтобы потенциальная жертва посоветовалась с кем-то или рассказала о происходящем другому человеку.

3. Под предлогом защиты ваших денег вас просят перевести их в другое место.

Ни в коем случае не доверяйте людям, которые звонят от имени банка или государственного учреждения и требуют перевести средства на так называемый «безопасный счёт». Особенно если вас просят снять деньги с депозита и отправить их на какой-либо счёт через платёжные терминалы. Это один из характерных признаков мошенничества.

4. У вас запрашивают конфиденциальные данные или коды подтверждения.

Никогда не сообщайте посторонним CVV-код карты, PIN-код, пароль, установленный для карты, а также одноразовые коды подтверждения, поступающие по SMS. Здесь действует простой принцип: если от вас требуют предоставить какие-либо данные или совершить определённое действие, вы должны прежде всего самостоятельно понять, зачем это необходимо. Если у вас возникают сомнения, не продолжайте операцию. Как рекомендует и Kapital Bank, следуйте правилу «Dayan, Düşün, Dəqiqləşdir» («Остановись, Подумай, Уточни»): свяжитесь со своим банком и не принимайте решений, пока не убедитесь в достоверности информации.

- Как проверить, действительно ли звонит сотрудник банка?

Само по себе заявление «Я звоню из банка» или представление собеседника в качестве должностного лица правоохранительных органов ещё ничего не доказывает. Тот факт, что человек знает название банка, располагает некоторыми вашими данными или даже звонит с номера, который отображается как знакомый, не означает, что он действительно является тем, за кого себя выдаёт.

Более того, вам может позвонить или написать знакомый человек, причём сообщение может быть отправлено от его имени, а собеседник даже может говорить голосом этого человека. Поэтому при подозрительном звонке самое правильное решение – прекратить разговор и самостоятельно связаться с упомянутым человеком или организацией через официальные каналы связи. При этом перезванивать по номеру, который продиктовал вам сам звонящий, категорически не рекомендуется.

Для звонков от имени Kapital Bank или Birbank предусмотрен дополнительный и удобный механизм проверки. Например, если вам звонят от имени Kapital Bank или Birbank, вы можете попросить собеседника отправить через приложение Birbank уведомление, подтверждающее, что он является сотрудником банка. Если человек действительно работает в банке, в приложении Birbank появится соответствующее уведомление. Если уведомление не поступило, следует завершить разговор.

Тот же принцип действует и в отношении SMS и других сообщений. Если вам отправили ссылку якобы от имени банка, не переходите по ней. Вместо этого проверьте информацию через банковское приложение или самостоятельно воспользуйтесь официальными каналами связи. Сегодня создать поддельный сайт, сообщение или даже цифровой ресурс, имитирующий банковский, достаточно просто. Поэтому в современном мире то, что выглядит убедительно и реалистично, ещё не означает, что этому можно доверять.

- Почему так опасно сообщать OTP-код?

Пока вы не сообщили OTP-код постороннему лицу, у вас ещё есть возможность предотвратить многие мошеннические действия. Именно поэтому этот код имеет такое большое значение. Неправильно воспринимать OTP просто как «три-четыре цифры, пришедшие в SMS». Это дополнительный уровень защиты, который подтверждает вашу личность или конкретное действие при входе в систему либо совершении операции.

Если мошенник просит вас назвать этот код, чаще всего его цель — подтвердить в банковской системе действие, которое он намерен совершить от вашего имени.

Например, вам могут позвонить и сказать: «С вашей карты пытаются списать деньги. Чтобы заблокировать операцию, назовите код, который пришёл вам в SMS». Однако на самом деле этот код может быть отправлен не для блокировки, а для подтверждения операции.

Поэтому важно не просто прочитать SMS и увидеть код, а внимательно проверить, для какой именно операции или действия он предназначен. Здесь есть одно важное правило, которое должен знать каждый: если вы получили OTP-код для операции, которую самостоятельно не инициировали, ни в коем случае не сообщайте его кому-либо и не подтверждайте эту операцию.

- Если клиент сам подтвердил операцию, как банк может определить, что речь идёт о мошенничестве?

Это одно из наиболее важных изменений, произошедших в сфере противодействия мошенничеству за последние годы. Раньше, говоря о мошенничестве, мы в первую очередь представляли кражу карточных данных или несанкционированные операции. Сегодня же широко распространён и другой сценарий: клиент самостоятельно совершает операцию, но делает это под влиянием манипуляций мошенника.

Например, клиенту звонят, рассказывают определённую историю и убеждают предпринять конкретные действия: перевести деньги, снять наличные или забрать средства с депозитного счёта. С технической точки зрения банк видит, что операцию совершает сам клиент. Однако за принятым решением фактически стоит мошенник.

Разумеется, по соображениям безопасности было бы неправильно раскрывать конкретные правила и параметры, по которым банк выявляет мошеннические операции. Но могу сказать, что сегодня банки располагают достаточно мощными механизмами защиты.

В частности, основу системы безопасности Kapital Bank составляют технологии на базе искусственного интеллекта. С их помощью банковские операции отслеживаются в режиме 24/7, а при выявлении подозрительной активности принимаются незамедлительные меры.

Кроме того, защита осуществляется в соответствии с международными стандартами и принципами ISO 27001 (стандарт управления информационной безопасностью), PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт) и NIST CSF (структура кибербезопасности Национального института стандартов и технологий США).

Иными словами, насколько ответственно банк относится к безопасности, настолько же внимательно клиент должен относиться к защите собственных данных.

- Что делать, если клиент уже перешёл по подозрительной ссылке, передал мошенникам свои данные или перевёл деньги?

В такой ситуации самое главное — не терять время. Если вы сообщили данные карты или счёта, передали OTP-код, перешли по подозрительной ссылке или перевели деньги по указанию мошенника, необходимо немедленно связаться с банком через официальный канал и подробно, ничего не скрывая, рассказать о произошедшем.

Иногда предоставление клиентом неполной или недостоверной информации может замедлить реакцию банка и принятие необходимых мер. Поэтому важно максимально точно описать ситуацию. В дальнейшем следует действовать исключительно в соответствии с рекомендациями банка или правоохранительных органов.

Если вы уже стали жертвой мошенничества, будьте также осторожны с людьми, которые обещают вернуть потерянные деньги, но взамен требуют совершить повторный платёж. Практика показывает, что мошенники иногда повторно выходят на связь с людьми, которые уже пострадали от их действий, и пытаются обмануть их ещё раз.

Также отмечу, что в нашем Контакт-центре 196 работает специальная команда, занимающаяся вопросами мошенничества. Обращения по таким случаям не остаются без внимания: наши сотрудники оперативно подключаются к ситуации и принимают необходимые меры.

- Есть ли простое правило, которое стоит запомнить каждому?

Чтобы защитить себя от мошенников, совсем не обязательно запоминать все возможные сценарии обмана. Я бы рекомендовал придерживаться трёх простых шагов: «Остановись, Подумай, Уточни».

Остановись. Если вы получили звонок, сообщение или предложение, которые вызывают страх, заставляют торопиться или требуют немедленно принять решение, не спешите действовать. Не совершайте запрашиваемую операцию сразу, даже если собеседник настаивает на срочности.

Подумай. Задайте себе несколько простых вопросов: чего именно от меня хотят? Почему это нужно сделать именно сейчас? Требуют ли от меня деньги, данные карты или код подтверждения? Обратите внимание, не пытается ли собеседник создать искусственную срочность, чтобы заставить вас принять решение, не обдумав его.

Уточни. Не ограничивайтесь номером телефона, ссылкой или информацией, которую предоставил собеседник. Самостоятельно проверьте ситуацию через официальные каналы банка. Например, если вам позвонили от имени Kapital Bank, воспользуйтесь возможностью проверить в приложении Birbank, действительно ли звонящий является сотрудником банка.

Сегодня главная сложность заключается в том, что мошенничество далеко не всегда выглядит подозрительно. Звонок может звучать вполне убедительно, сообщение –выглядеть профессионально, а информация, которой располагает собеседник, –соответствовать действительности. Поэтому гораздо важнее научиться не просто распознавать мошенников, а выработать привычку проверять информацию, прежде чем принимать решение.