БАКУ /Trend Life/ - Парк культуры тюркских государств создан на территории Национального парка Бештепе, расположенного рядом с Администрацией Президента Турецкой Республики в Анкаре. Парк, созданный с целью популяризации общего культурного наследия и ценностей тюркского мира, объединяет национальные шатры — Дома, представляющие каждое из тюркских государств. Перед каждым из них установлены памятники, отражающие культурное наследие соответствующих стран. "Азербайджанский дом" построен на территории парка по проекту Министерства культуры Азербайджанской Республики при организационной поддержке Азербайджанского культурного центра в Турции, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

Открытие "Азербайджанского дома" посвящено 900-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского архитектора XII века Аджеми Нахчывани, его богатому архитектурному наследию. Здание возведено в форме восьмиконечной звезды с использованием элементов архитектурного стиля, орнаментов и изящного декора одного из шедевров мастера — мавзолея Момине-хатун.

Внутри "Азербайджанского дома" представлены восемь информационных экспозиций, каждая из которых знакомит посетителей с богатой историей и культурой нашей страны, её литературой, искусством ковроткачества, а также такими культурными центрами, как Гобустан, Шуша и другие. С помощью электронных экранов и специальных цифровых программ на карте Азербайджана демонстрируются интерактивные презентации, посвящённые историческим памятникам, национальной музыке и культурному наследию страны.

Одним из наиболее примечательных элементов "Азербайджанского дома" является инсталляция из национальных музыкальных инструментов, отражающая богатство музыкального наследия Азербайджана и всего тюркского мира. Эта композиция представляет общие музыкальные и культурные ценности в визуально-эстетической форме и вызывает особый интерес у посетителей.

Художественно-эстетическую целостность пространства дополняет монументальная композиция "Симфония бесконечности", установленная перед "Азербайджанским домом". Автор произведения — заслуженный художник Азербайджана Рашад Мехтиев. Композиция символизирует богатое культурное наследие, национальную идентичность и непреходящую ценность исторической памяти нашей страны. Объединяя формы, вдохновлённые мотивами буты, пламенем, волнами Каспийского моря, произведение воплощает идею духовного и культурного моста между прошлым и будущим, Востоком и Западом.

"Азербайджанский дом" стал важным культурно-просветительским пространством, где жители Анкары и гости города могут ближе познакомиться с историей, культурой и национально-духовными ценностями Азербайджана.

Следует отметить, что в рамках проекта «Выходные — воскресенье», реализуемого Азербайджанским культурным центром в Турции, здесь на регулярной основе организуются ознакомительные программы, культурные мероприятия, встречи и экскурсии с участием представителей различных университетов, студенческих и молодёжных организаций, а также волонтёрских групп.

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