БАКУ /Trend Life/ - Актёры инклюзивного театра ƏSA попрощались со своей коллегой. На 42-м году жизни после продолжительной болезни скончалась актриса театра Лейла Мусаева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

Уход Лейлы Мусаевой стал печальной утратой для коллектива театра, её родных и близких, а также всех, кто знал её и следил за её творчеством.

Присоединившись к театру в сентябре 2025 года, Лейла с искренней любовью к сцене включилась в творческую жизнь коллектива. За это время она успела принять участие в спектаклях "Axtarış" ("Поиск"), "Гамлет" и "Paris Notr-Dame" ("Собор Парижской Богоматери"). Каждая новая постановка становилась для неё возможностью проявить себя, раскрыть свой талант и поделиться со зрителями любовью к театральному искусству.

Её творческий путь на сцене оказался недолгим, но за это время она успела стать частью театральной семьи ƏSA. В памяти коллег останутся её преданность любимому делу, мужество и сила духа, с которыми она боролась за жизнь.

Светлая память о Лейле сохранится в спектаклях, в которых она играла, и в сердцах людей, с которыми ей довелось разделить любовь к театру.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!