БАКУ/ Trend/ - В рамках визита в США делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым провела встречу с делегацией во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства США Стивеном Ваденом.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и США в аграрной сфере, увеличения товарооборота сельскохозяйственной продукции, а также перспективы развития взаимодействия в области научных исследований и инноваций.

М. Мамедов проинформировал о мерах, принимаемых для развития научного потенциала аграрного сектора Азербайджана, модернизации научно-исследовательских институтов и приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами. Подчеркивалась важность реализации совместных научно-исследовательских проектов и проведения экспериментальных испытаний с участием Службы сельскохозяйственных исследований и Национального института продовольствия и сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США.

Министр также рассказал о работе по развитию сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях на основе современной, климатически устойчивой модели с применением цифровых технологий. Отметив, что Карабах и Восточный Зангезур объявлены зонами зеленой энергии, он сообщил, что научно-исследовательский опыт США может внести значительный вклад в формирование в этих регионах модели аграрного производства, соответствующей международным стандартам.

В свою очередь, С. Ваден сказал, что работа по подписанию меморандума о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства двух стран продолжается. По его словам, подготовленный азербайджанской стороной проект документа представлен американской стороне и в настоящее время обсуждается.

С. Ваден выразил заинтересованность американской стороны в расширении сотрудничества в рамках меморандума в области биотехнологий, а также селекции и племенного дела в животноводстве. В ходе встречи обсуждались вопросы изучения опыта Азербайджана по этим направлениям и обмена опытом.

Кроме того, были рассмотрены вопросы расширения торговли сельскохозяйственной продукцией и развития торговых связей между двумя странами. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в аграрной сфере, обмене опытом и проекте меморандума между министерствами сельского хозяйства двух стран.