БАКУ /Trend/ – Великобритания продолжит поддерживать противоминную деятельность в Азербайджане, чтобы создать условия для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в освобожденные от оккупации территории.

Об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, британская сторона гордится тем, что стала первой страной, оказавшей поддержку Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в 2020 году.

«Мы продолжим поддерживать противоминную деятельность, чтобы бывшие вынужденные переселенцы могли безопасно вернуться», – отметил посол.

Дипломат также обратил внимание на участие британских специалистов в восстановлении освобожденных территорий. В частности, архитектурная и проектная компания Chapman Taylor ведет работу в Шуше, Ханкенди, Агдаме и Физули.

Норман отметил, что во время сентябрьской поездки в Карабах был впечатлен темпами восстановительных работ.