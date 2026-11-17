БАКУ /Trend/ – Завершение мирного процесса на Южном Кавказе станет важным условием для реализации экономического потенциала Среднего коридора, а также получения других преимуществ от укрепления региональной стабильности.

Об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, Великобритания заинтересована в поддержке экономического развития региона, однако создание эффективного маршрута по Среднему коридору потребует значительного времени.

«Это не означает, что все эти задачи легко решить или что для этого существуют быстрые решения. Создание эффективного маршрута по Среднему коридору займет много времени, но этот процесс уже начался. Мирный процесс является его важной частью. Речь идет о том, чтобы заложить необходимые основы», – отметил посол.

Он подчеркнул, что у Великобритании есть более широкие интересы в регионе, однако сейчас важно сосредоточиться на конкретных шагах, которые можно предпринять в ближайшие месяцы.